В понедельник на Донбасса ранены двое украинских военных

Украинские военные восемь раз открывали ответный огонь. В результате боевых действия двое украинских военнослужащих получили ранения. Еще двое получили боевые травмы.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-службы штаба антитеррористической операции, в конце вчерашних суток понедельника, 9 октября, боевая активность боевиков сместилась с донецкого направлении на луганское, которое до этого было относительно спокойным

После шести часов вечера противник из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь по позициям украинских войск на подступах к Станице Луганской, Валуйскому, Новоалександровке и Трехизбенке.

На приморском направлении, вечером, боевики в течение нескольких часов обстреливали украинские опорные пункты неподалеку Гнутово из вооружения БМП, автоматических гранатометов и пулеметов. В ответ украинские военнослужащие применяли весь спектр не запрещенного пехотного вооружения. В результате противостояния, около 18 часов один солдат был ранен, а другой получил боевую травму.

На донецком направлении вечером было относительно спокойно. Лишь вблизи Зайцево зафиксировали недолгий обстрел украинских укреплений из стрелкового оружия.

Напомним, боевики в воскресенье, 8 октября, увеличили количество обстрелов. Противник 26 раз открывал огонь по нашим позициям и при этом в основном они били из гранатомета и стрелкового оружия.