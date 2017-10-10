09:59 10.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В небе над Калиновкой возобновили полеты

Во вторник, 10 октября, в небе над местом взрывов на складах боеприпасов в поселке Калиновка Винницкой области возобновлены полеты.

В небе над Калиновкой возобновили полеты

По состоянию на семь часов утра открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается. Об этом сегодня утром сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекли два пожарных танка и две инженерные машины разграждения Минобороны Украины.

На сегодняшний день все еще продолжается разминирование местности в пятикилометровой зоне вокруг арсенала.

Вместе с тем, по данным ГосЧС, спасатели уже обследовали на наличие взрывоопасных предметов 22,341 тысяч гектаров территории. Было обнаружено и изъято более двух тысяч взрывоопасных предметов. Всего с начала выполнения работ получено и выполнено 426 заявок от населения по выявлению взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не исключает допрос начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко по взрывам в Калиновке.


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