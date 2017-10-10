В Луцке и Львове стартовал сезон отопления

Так, во Львове десятого октября 2017 г. стартовал отопительный сезон. Эти данные ссылаясь на ЛГКП "Львовтеплоэнерго" распространила пресс-служба Львовского городского совета.

В сообщении сказано, что сегодня в н.п.Львов стартовал отопительный сезон - в жилых домах. При этом социальные учреждения к отоплению начали подключать еще с третьего октября. А уже десятого числа начали давать тепло жителям Львова, хотя к теплу подключат не все дома сразу. Сейчас на обслуживании – 1600 зданий, а возобновление теплоснабжения будет идти поэтапно.

Как сообщал УРА-Информ, отопительный сезон стартовал ранее в столице.