13:20 10.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Луцке и Львове стартовал сезон отопления

Во Львове дома уже подключили к отоплению.

В Луцке и Львове стартовал сезон отопления

Так, во Львове десятого октября 2017 г. стартовал отопительный сезон. Эти данные ссылаясь на ЛГКП "Львовтеплоэнерго" распространила пресс-служба Львовского городского совета.

В сообщении сказано, что сегодня в н.п.Львов стартовал отопительный сезон - в жилых домах. При этом социальные учреждения к отоплению начали подключать еще с третьего октября. А уже десятого числа начали давать тепло жителям Львова, хотя к теплу подключат не все дома сразу. Сейчас на обслуживании – 1600 зданий, а возобновление теплоснабжения будет идти поэтапно.

Как сообщал УРА-Информ, отопительный сезон стартовал ранее в столице.


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