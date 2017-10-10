11:14 10.10.2017 | Общество | Новости
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В Южной Корее не исключают провокаций от КНДР 10-18 октября

В Южной Корее не исключают провокаций, в том числе новых ядерных испытаний, от КНДР в период с 10 до 18 октября. Об этом сообщает телеканал KBS.

В Южной Корее не исключают провокаций от КНДР 10-18 октября

По информации издания, эксперты предполагают, что Пхеньян пойдет на новые провокации в период с десятого октября, когда в Пхеньяне отмечается годовщина основания  правящей Трудовой партии Кореи, до 18 октября, когда в Пекине откроется XIX съезд КПК.

Как отмечается, лидер Северной Кореи Кин Чен Ын во время выступления в прошлую субботу напомнил о приверженности линии на параллельное развитие экономики и ядерной программы.

Это указывает на возможность проведения Севером новых ядерных испытаний с целью демонстрации готовности к сохранению прежней политики.

В связи с этим южнокорейские и американские военные сохраняют повышенную готовность.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", за минувшие полгода Пхеньян наторговал более 270 млн долларов на экспорте железной руды, угля и прочьих ресурсов. Основными торговыми партнерами КНДР являются Индия, Китай, Малайзия и Шри-Ланка.


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