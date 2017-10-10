В Японии назвали виновников катастрофы на Фукусиме

Согласно информации издания, суд постановил выплатить более 500 млн иен всем пострадавшим от радиоактивного выброса Фукусимы. Это стало третьим решением суда в пользу пострадавших.

Родственники погибших, а также пострадавшие граждане подали коллективный иск, документ подписали почти четыре тыс японцев. Суд также принял решение остановать работу двух ядерных реакторов на Фукусиме, так как они требуют дополнительного ремонта.

На станции в 2011 Фукусима вышла из строя система охлаждения реактора, что повлекло за собой его детонацию. Тысячи людей были эвакуированы и остались без жилья. Японские власти понемногу начали восстановление региона, его инфраструктуры и экологии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на северо-востоке Японии в районе Фукусимы произошло землетрясение магнитудой пять баллов.