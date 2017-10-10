В двух регионах Украины замечены вспышки АЧС

Так, в этих двух регионах замечены вспышки африканской чумы свиней. Про это речь идет в сообщении пресс-службы Госслужбы по безопасности пищевых продуктов, а также по вопросам защиты потребителей.

Оказалось, что пятого октября в личном подсобном хозяйстве на Житомирщине – у гражданина в селе Головки заметили заболевание, а также и гибель свиней. Также при этом в Полтавской области седьмого октября на территории угодья КРГО "Докучаевский охотник" заметили труп дикого кабана. В процессе изучения проб биоматериала поставили диагноз – АЧС.

Как сообщал УРА-Информ, вспышка АЧС замечена на Херсонщине.