08:32 10.10.2017 | Общество | Новости
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В Атлантическом океане сформировался новый шторм "Офелия"

В понедельник, 9 октября, в Атлантическом океане сформировался новый шторм.

В Атлантическом океане сформировался новый шторм

Синоптики уже назвали его " Офелия". Как сообщает телеканал CNN, по состоянию на утро вторника новый шторм пока не представляет такой опасности как "Харви", "Ирма", "Мария" и "Хосе".

Однако, по информации Национального центра ураганов Соединенных Штатов Америки, шторм "Офелия" сформировался в 1384 километрах юго-западнее Азорских островов и уже к пятнице начнет постепенно укрепляться и может усилиться до урагана.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, количество жертв урагана " Харви", который пронесся над Соединенными Штатами Америки, достигло 60 человек. При этом в новые подсчеты включены те, кто погиб как непосредственно во время урагана, так и от его последствий.


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