У жителей Черниговщины обнаружили арсенал боеприпасов

Так, на Черниговщине за время проведения операции "Оружие и взрывчатка" правоохранители сумели изъять у местных жителей 20 единиц оружия. Про это сказано в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции региона.

На данный момент в Черниговской области уже было завершено оперативно-профилактические мероприятия по обнаружению фактов нелегального оборота оружия, а также боеприпасов и взрывчатки. За время отработки замечено 44 факта нелегального обращения с огнестрельным оружием и взрывчаткой.

Как сообщал УРА-Информ, ранее тайник террористов с боеприпасами был обнаружен на Луганщине.