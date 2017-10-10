15:53 10.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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У жителей Черниговщины обнаружили арсенал боеприпасов

У жителей Черниговщины также было найдено 1,2 тыс. патронов.

У жителей Черниговщины обнаружили арсенал боеприпасов

Так, на Черниговщине за время проведения операции "Оружие и взрывчатка" правоохранители сумели изъять у местных жителей 20 единиц оружия. Про это сказано в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции региона.

На данный момент в Черниговской области уже было завершено оперативно-профилактические мероприятия по обнаружению фактов нелегального оборота оружия, а также боеприпасов и взрывчатки. За время отработки замечено 44 факта нелегального обращения с огнестрельным оружием и взрывчаткой.

Как сообщал УРА-Информ, ранее тайник террористов с боеприпасами был обнаружен на Луганщине.


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