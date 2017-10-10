Турчинов заверяет, что ОПК полностью обеспечивает силовиков техникой

Соответствующее заявление передает пресс-служба СНБО.

По словам Турчинова, для нашей страны производство оружия и военной техники – это не просто значительный и важный сегмент экономики. В первую очередь это защита украинской свободы и независимости.

"Это формула нашего выживания. Четвертый год подряд продолжается агрессия России против Украины. И все это время мы вынуждены рассчитывать, в первую очередь, на собственные силы", – подчеркнул он.

Также Турчинов поведал о том, какими инструментами необходимо пользоватся, чтобы защитить украинское государство.

"Мы были вынуждены организовать выпуск самого широко спектра оружия и военной техники – от пистолетов, автоматов, пулеметов, минометов до мощной бронетанковой техники и современных и эффективных ракетных комплекс", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", примерно 90% (около 315 тысяч) силовиков из 350 тысяч ранее демобилизованных бойцов с зоны проведения АТО на данном этапе очень нуждаются в реабилитаци.