Таможенник запорожского аэропорта попался на взятке - ФОТО

Сотрудник отдела таможенного оформления поста "Запорожье - аэропорт" был задержан во время получение 2,4 тысячи долларов. Как сообщает пресс-служба ведомства, чиновник систематически получал деньги с предпринимателей и физических лиц.

При этом он обещал им лояльное отношение при таможенном оформлении товаров, ввозимых на территорию Украины. В частности, документально подтвержден факт вымогательства трех тысяч долларов с местного жителя за беспрепятственное оформление груза.

Чиновник был задержан в центре города во время получения второй половины взятки в размере 2,4 тысяч долларов. Против задержанного открыто уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Черновицкой области в понедельник, 9 октября, полиция задержала руководителя лесного и охотничьего хозяйства региона. Чиновник пытался дать взятку начальнику одного из управлений полиции.