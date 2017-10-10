Россия задержала еще одного украинца

Как сообщают российские СМИ, ссылаясь на пограничное управление ФСБ по Белгородской и Воронежской областям, задержанное лицо представилось военнослужащим Вооруженных сил Украины. Сейчас украинские пограничники устанавливают обстоятельства нарушения границы.

Напомним, 3 октября два офицера отдела пограничной службы "Зноб-Новгородское" Сумского пограничного отряда пропали во время мониторинга участка государственной границы. Пограничники были задержаны в РФ за якобы незаконное пресечение границы.

Российская сторона отказала украинскому консулу во встрече с пограничниками.

Как сообщал УРА-Информ, задержанных на прошлой неделе в Сумской области украинских пограничников российский суд арестовали на два месяца.