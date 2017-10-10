12:15 10.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100175891:Polishuk

Россия задержала еще одного украинца

В понедельник вечером, 9 октября, российские пограничники задержали еще одного гражданина Украины.

Россия задержала еще одного украинца

Как сообщают российские СМИ, ссылаясь на пограничное управление ФСБ по Белгородской и Воронежской областям, задержанное лицо представилось военнослужащим Вооруженных сил Украины. Сейчас украинские пограничники устанавливают обстоятельства нарушения границы.

Напомним, 3 октября два офицера отдела пограничной службы "Зноб-Новгородское" Сумского пограничного отряда пропали во время мониторинга участка государственной границы. Пограничники были задержаны в РФ за якобы незаконное пресечение границы.

Российская сторона отказала украинскому консулу во встрече с пограничниками.

Как сообщал УРА-Информ, задержанных на прошлой неделе в Сумской области украинских пограничников российский суд арестовали на два месяца.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив