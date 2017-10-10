13:19 10.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Под Киевом селяне продают памятник Ленину для постройки церкви - ФОТО

Несколько жителей села Коржи Барышевского района Киевской области устроили продажу пам'ятника Ленину для достройки купола церкви. 

Под Киевом селяне продают памятник Ленину для постройки церкви - ФОТО

Об этом стало известно из сайта продаж OLX. Отметим, что сама скульптура была размером 2000/1300/1000. В настоящее время ее цена составляет 280 000 грн.

"Это бронзовый памятник Ленина, который изображен по пояс. Есть повреждения не значительные при демонтаже", - говорится в сообщении.

Кстати, община поселка также разместила фото памятника и недостроенной церкви в селе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Болградском районе на Одесчине активисты решили оторвать голову памятнику Ленину. Эти данные при помощи социальной сети Facebook распространил активист Сергей Стерненко. Согласно его словам – монумент Ленину недавно "обезглавили" активисты.


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