Под Киевом селяне продают памятник Ленину для постройки церкви - ФОТО

Несколько жителей села Коржи Барышевского района Киевской области устроили продажу пам'ятника Ленину для достройки купола церкви.
Об этом стало известно из сайта продаж OLX. Отметим, что сама скульптура была размером 2000/1300/1000. В настоящее время ее цена составляет 280 000 грн.
"Это бронзовый памятник Ленина, который изображен по пояс. Есть повреждения не значительные при демонтаже", - говорится в сообщении.
Кстати, община поселка также разместила фото памятника и недостроенной церкви в селе.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Болградском районе на Одесчине активисты решили оторвать голову памятнику Ленину. Эти данные при помощи социальной сети Facebook распространил активист Сергей Стерненко. Согласно его словам – монумент Ленину недавно "обезглавили" активисты.