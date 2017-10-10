15:17 10.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Переселенцы с начала 2016 года оформили уже 118 тысяч биометрических паспортов

За 2016 г., а также за восемь месяцев 2017 г. украинские переселенцы и проживающие в зоне АТО граждане уже оформили себе около 118 тысяч биометрических паспортов. 

Переселенцы с начала 2016 года оформили уже 118 тысяч биометрических паспортов

Такие данные недавно были обнародованы в "Голосе Украины". Согласно данным – перемещенные граждане и те, кто проживает сейчас в зоне АТО, за 2016-ый год, а также за восемь месяцев нынешнего года успели сделать себе около 118 тысяч биометрических паспортов.

Также эти люди оформили себе около 21-ой тысячи ІD-карточек – уточняют также в сообщении. Говорится также, что граждане с оккупированной территории Крыма за 2016-й и 2017 г. оформили 3,6 тысячи ІD-карточек.

Как сообщал УРА-Информ, к концу августа граждане Украины подали около миллиона заявок на получение биометрического паспорта.


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