11:41 10.10.2017 | Общество | Новости
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Нидерландские ученые научились превращать воздух в спирт

Аспирантом Мин Ма из Технологического университета Делфта в Нидерландах подготовил диссертацию, где он научным методом показал способ извлечения спирта из углекислого газа.

Нидерландские ученые научились превращать воздух в спирт

Об этом передает официальный сайт университета.

Ученый использует электрохимический метод восстановления углекислого газа, который запускает реакцию с различными металлическими катализаторами при их использовании.

Аспирант использовал специальные медные нанопроволоки, которые образуют углеводород, а пористое серебро ускоряет выход угарного газа. Множество соединений углерода в заданной пропорции, в том числе использование таких вещеста как этанола и метанол, приводят к образованию спиртового вещества.

Мин Ма планирует внедрить свою технологию в промышленный уровень, где с ее помощью можно будет очищать воздух, а также проводить очистку некоторых механизмов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Украине стало действовать постановление правительства о повышении цен на некоторые виды алкогольных и других спиртных напитков.


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