НБУ введет новую памятную монету посвященную Архистратигу Михаилу

Национальный банк Украины с 12 октября введет в обращение памятную монету посвященную Архистратигу Михаилу номиналом в одну гривну. Об этом сообщает пресс-службу ведомства.
Серебряная памятная монета номиналом в одну гривну "посвящена Архистратигу Михаилу - архангелу, который является одним из самых почитаемых библейских персонажей" и выйдет тиражом десять тыс. штук.
На монете вверху размещен малый Государственный Герб Украины и надпись полукругом Национальный банк Украины.
В центре на зеркальном фоне в восьмиугольной картуше на щите изображена эмблема НБУ - аллегорические фигуры грифонов, между которыми - гривна - денежно-весовая единица Киевской Руси. Под щитом - год чеканки монеты - 2017 и номинал.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко в скором времени внесет в парламент кандидатуру на должность главы Национального банка Украины.