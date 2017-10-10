НБУ введет новую памятную монету посвященную Архистратигу Михаилу

Серебряная памятная монета номиналом в одну гривну "посвящена Архистратигу Михаилу - архангелу, который является одним из самых почитаемых библейских персонажей" и выйдет тиражом десять тыс. штук.

На монете вверху размещен малый Государственный Герб Украины и надпись полукругом Национальный банк Украины.

В центре на зеркальном фоне в восьмиугольной картуше на щите изображена эмблема НБУ - аллегорические фигуры грифонов, между которыми - гривна - денежно-весовая единица Киевской Руси. Под щитом - год чеканки монеты - 2017 и номинал.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко в скором времени внесет в парламент кандидатуру на должность главы Национального банка Украины.