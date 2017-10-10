16:18 10.10.2017 | Общество | Новости
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На Земле ожидаются магнитные бури

На Земле 13-го, а также 14-го октября прогнозируются очередные магнитные бури.

На Земле ожидаются магнитные бури

Такие данные распространили представители метеоцентра "Фобос". Согласно этой информации – к планете Земля на данный момент приближается солнечный ветер, и по данной причине по всей планете ждут магнитных бурь – 13 и 14 октября.

Известно, что в период магнитных бурь на планете растет вероятность техногенных аварий, а также население планеты может ощущать дискомфорт и чувствительность организма. К примеру - это может выражаться в головной боли, а также в мигрени, бессоннице, учащении сердцебиения и т.п.

Как сообщал УРА-Информ, десятого сентября на Солнце заметили мощную вспышку.


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