23:27 10.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье провела обыски у руководителя одной из местных прокуратур - ФОТО ВИДЕО

Генеральная прокуратура Украины во вторник, 9 октября, провела обыски по месту жительства и в служебном кабинете руководителя Тячевской местной прокуратуры Закарпатской области.

На Закарпатье провела обыски у руководителя одной из местных прокуратур - ФОТО ВИДЕО

Руководителя указанной прокуратуры подозревают в злоупотреблении властью. Как сообщает пресс-служба ГПУ, в результате обысков было выявлено восемь залов, где незаконно функционируют 90 игровых автоматов.

Сейчас правоохранители продолжают допрашивать сотрудников игорных заведений на предмет установления причастности к их деятельности работников правоохранительных органов.

В прокуратуре также отметили, что обыски проходили после многочисленных жалоб жителей района на деятельность незаконных игорных заведений, бездействие местной прокуратуры в противодействии указанному явлению, а также "крышевание" незаконного бизнеса правоохранительными органами.

Сотрудниками Генеральной инспекции Генпрокуратуры прокурор Тячевской местной прокуратуры был сопровожден в город Ужгород для проведения необходимых следственных действий. Полиция начала досудебное расследование в уголовном деле по статье Уголовного Кодекса Украины Злоупотребление властью или служебным положением.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Служба безопасности Украины задержала чиновника- взяточника. Сотрудник отдела таможенного оформления поста "Запорожье - аэропорт" был задержан во время получение 2,4 тысячи долларов. Как сообщает пресс-служба ведомства, чиновник систематически получал деньги с предпринимателей и физических лиц.


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