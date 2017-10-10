На Закарпатье провела обыски у руководителя одной из местных прокуратур - ФОТО ВИДЕО
Генеральная прокуратура Украины во вторник, 9 октября, провела обыски по месту жительства и в служебном кабинете руководителя Тячевской местной прокуратуры Закарпатской области.
Руководителя указанной прокуратуры подозревают в злоупотреблении властью. Как сообщает пресс-служба ГПУ, в результате обысков было выявлено восемь залов, где незаконно функционируют 90 игровых автоматов.
Сейчас правоохранители продолжают допрашивать сотрудников игорных заведений на предмет установления причастности к их деятельности работников правоохранительных органов.
В прокуратуре также отметили, что обыски проходили после многочисленных жалоб жителей района на деятельность незаконных игорных заведений, бездействие местной прокуратуры в противодействии указанному явлению, а также "крышевание" незаконного бизнеса правоохранительными органами.
Сотрудниками Генеральной инспекции Генпрокуратуры прокурор Тячевской местной прокуратуры был сопровожден в город Ужгород для проведения необходимых следственных действий. Полиция начала досудебное расследование в уголовном деле по статье Уголовного Кодекса Украины Злоупотребление властью или служебным положением.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Служба безопасности Украины задержала чиновника- взяточника. Сотрудник отдела таможенного оформления поста "Запорожье - аэропорт" был задержан во время получение 2,4 тысячи долларов. Как сообщает пресс-служба ведомства, чиновник систематически получал деньги с предпринимателей и физических лиц.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что вместе со своей командой подготовили ряд оперативных действий по нелегальной добычи янтаря. Соответствующие заявление Луценко сообщил во время брифинга.