На Украине предложили запретить полеты беспилотников над военными объектами

Об этом говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

В настоящее время Генштаб инициирует внесение изменений в ряд нормативно-правовых документов.

"В частности, в Положение об использовании воздушного пространства Украины, утвержденным Постановлением Кабинета министров Украины от 29.03.2002 № 401 и Методическим указанием по выполнению требований пункта 83 Положения об использовании воздушного пространства Украины, утвержденных приказом Государственной службы Украины по надзору за обеспечением безопасности авиации от 06.05.2005 № 303", - добавили в Генштабе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что наша страна ожидает от Канады принятия важного политического решения относительно предоставления военной помощи.