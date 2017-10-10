11:55 10.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100175887:labazovych

На Украине предложили запретить полеты беспилотников над военными объектами

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины хочет ввести существенные запреты на полеты беспилотников над военными объектами. Такое решение было принято для того, чтобы усилить охрану, оборону и взрывопожаробезопасность на арсеналах.

На Украине предложили запретить полеты беспилотников над военными объектами

Об этом говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

В настоящее время Генштаб инициирует внесение изменений в ряд нормативно-правовых документов.

"В частности, в Положение об использовании воздушного пространства Украины, утвержденным Постановлением Кабинета министров Украины от 29.03.2002 № 401 и Методическим указанием по выполнению требований пункта 83 Положения об использовании воздушного пространства Украины, утвержденных приказом Государственной службы Украины по надзору за обеспечением безопасности авиации от 06.05.2005 № 303", - добавили в Генштабе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что наша страна ожидает от Канады принятия важного политического решения относительно предоставления военной помощи.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив