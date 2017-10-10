На Полтавщине разоблачен конвертцентр с оборотом в 70 миллионов гривен

На Полтавщине работал конвертцентр с оборотом примерно 70 миллионов гривен. Эти данные распространили в ГФС в Полтавской области. Окаалось, что целая группа лиц оказывала предприятиям экономики услуги по искусственному формированию налогового кредита и по незаконной конвертации безналичных средств.

А ради прикрытия собственной деятельности образовали несколько субъектов хозяйствования, на счета которых перечисляли средства за якобы поставку товаров, за якобы выполнение работ.

Как сообщал УРА-Информ, в сентябре конвертцентр был разоблачен в столице.