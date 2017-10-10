11:39 10.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Луганщине обнаружен тайник террористов

Тайник террористов был оборудован в нефункционирующей электротрансформаторной шахте.

На Луганщине обнаружен тайник террористов

На Луганщине работники СБУ недавно выявили тайник террористов с боеприпасами. Об этом речь идет в сообщении пресс-службы СБУ. Так, недавно служащие СБУ сумели выявить в Луганской области около линии разграничения тайник с боеприпасами.

Данный схрон был оборудован в нефункционирующей трансформаторной шахте. Подход к арсеналу террористами был заминирован при помощи гранаты, установленной на "растяжке" – также сказано в сообщении. Известно также, что работники СБУ изъяли 16 гранатометных выстрелов, а также пять пороховых зарядов.

Как сообщал УРА-Информ, на Луганщине мужчина спрятал в доме у бабушки боеприпасы.


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