На Луганщине обнаружен тайник террористов

На Луганщине работники СБУ недавно выявили тайник террористов с боеприпасами. Об этом речь идет в сообщении пресс-службы СБУ. Так, недавно служащие СБУ сумели выявить в Луганской области около линии разграничения тайник с боеприпасами.

Данный схрон был оборудован в нефункционирующей трансформаторной шахте. Подход к арсеналу террористами был заминирован при помощи гранаты, установленной на "растяжке" – также сказано в сообщении. Известно также, что работники СБУ изъяли 16 гранатометных выстрелов, а также пять пороховых зарядов.

Как сообщал УРА-Информ, на Луганщине мужчина спрятал в доме у бабушки боеприпасы.