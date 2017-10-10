14:13 10.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Хмельнитчине изъяли 2,5 тысяч бутылок поддельной водки

На Хмельнитчине местными правоохранителями недавно выявлен подпольный цех, в котором изъяли фальсифицированный алкоголь.

На Хмельнитчине изъяли 2,5 тысяч бутылок поддельной водки

Так, в цеху был изъят поддельный алкоголь, а также поддельные акцизные марки. Такие данные распространили в пресс-службе прокуратуры области. Местной прокуратурой сейчас ведется процессуальное руководство в производстве, что было начато по факту совершения правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.199 УК страны.

По итогам проведения обысков было вскоре установлено, что на территории Шепетовского района работал подпольный цех, где дельцы хранили фальсифицированный алкоголь – уточняют в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине растут цены на алкоголь.


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