Госслужащие Франции планируют забастовки

В массовом мероприятии примут участие 5,4 миллиона человек. Такие данные распространил BFM-TV. Согласно сообщению – впервые за десятилетие к забастовке привлекли все девять профсоюзов государственных служащих. Они выступят против принимаемых правительством мер, в т.ч. сокращения рабочих мест.

Данная забастовка будет иметь серьезные масштабы и коснуться как государственных учреждений, так и аэропортов. Согласно данным издания, Гендиректор гражданской авиации советует авиакомпаниям сократить рейсы на 30 процентов.

Как сообщал УРА-Информ, правительство Франции сообщило о готовности принять десять тысяч беженцев.