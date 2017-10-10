15:33 10.10.2017 | Общество | Новости
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Госслужащие Франции планируют забастовки

Десятого октября во Франции планируется забастовка госслужащих.

Госслужащие Франции планируют забастовки

В массовом мероприятии примут участие 5,4 миллиона человек. Такие данные распространил BFM-TV. Согласно сообщению – впервые за десятилетие к забастовке привлекли все девять профсоюзов государственных служащих. Они выступят против принимаемых правительством мер, в т.ч. сокращения рабочих мест.

Данная забастовка будет иметь серьезные масштабы и коснуться как государственных учреждений, так и аэропортов. Согласно данным издания, Гендиректор гражданской авиации советует авиакомпаниям сократить рейсы на 30 процентов.

Как сообщал УРА-Информ, правительство Франции сообщило о готовности принять десять тысяч беженцев.


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