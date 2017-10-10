12:30 10.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Частный индустриальный парк на деньги налогоплательщиков

Василий Хмельницкий планирует финансировать строительство индустриального технического парка в Белой Церкви за счёт денег плательщиков налогов.

Частный индустриальный парк на деньги налогоплательщиков

Как стало известно местным активистам, используя механизмы децентрализации, несколько крупных предприятий Белой Церкви, расположенные на "спорных землях", решением главы района и руководителя области, будут переведены в ведение сельской общины села Шкаровка. Эти предприятия пройдут перерегистрацию из Белой Церкви в место уже нового фактического нахождения. В результате налоги начнут поступать на счета сельсовета, фактически, контролируемого олигархом - за эти деньги и будет возведён "частный инвестиционный проект", о котором говорят уже два года – индустриальный технологический парк Василия Хмельницкого.

Для справки:

ЧАО "Росава", одно из крупнейших предприятий региона и известнейший производитель автомобильных покрышек. Налоги с дохода физ. лиц (один из налогов, что работодатель уплачивает за своих работников) только за три квартала 2017 года от "Росавы" в бюджет Белой Церкви составили почти 22.300.000 гривен. В Белоцерковский район оплата завода налогов с работников за неполный 2017 год составила 18.700.000 миллионов. Вместе – 41.000.000 гривен, к концу года можно ожидать налоговых поступлений одной только "Росавы" в 45 миллионов гривен. 45 млн. грн. общих налогов звучит лучше, чем 20 млн. грн. налогов только лишь в Белоцерковский район. Белоцерковская "ТЭЦ", расположенная в той же промзоне массива Леваневского, в 2016 году налогов с доходов физ. лиц заплатила почти 5.000.000 грн. В 2017 году за три квартала отчисления по НДФЛ составили более уже 4.000.000 гривен

Источник:  versii.com

 


 
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