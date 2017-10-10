12:40 10.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Активисты перекрыли дорогу в центре Херсона

В центре н.п. Херсон представители ОСМД перекрыли автодорогу.

Активисты перекрыли дорогу в центре Херсона

Люди решили таким способом обратить внимание общества и власти на проблему задолженности по субсидиям. Такие данные распространили украинские СМИ.

Так, граждане десятого октября собрались на митинг около здания Херсонской ОГА. Люди требуют от страны выплат задолженности по льготам, а также по субсидиям, по причине которой в ОСМД есть долги.

Сейчас нет денег, чтобы платить за вывоз мусора, чтоб готовиться к отопительному сезону. Во многих домах проживает больше половины льготников – рассказала участница акции. Активисты требуют от представителей власти помочь в решении проблемы.

Как сообщал УРА-Информ, в сентябре активисты перекрыли дорогу "Киев-Чоп".


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