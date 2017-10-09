11:59 09.10.2017 | Общество | Новости
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Замминистра финансов Молдовы арестовали на 30 суток

За коррупцию арестовали замминистра финансов Молдовы Мария Кэрэуш, на 30 суток. Об этом расказал главный антикоррупционный прокурор Республики Молдова Виорел Морарь.

Замминистра финансов Молдовы арестовали на 30 суток

Морарь рассказал, что Кэрэуш подозревается в активной и пассивной коррупции. За что ее арестовали на 30 суток.

Отмеается, что Кэрэуш совместно с двумя предпринимателями вошла в сговор, чтобы назначить по договоренности руководителя одной из государственных структур.

Она обвиняется в ряде совершивших преступлений, таких как пассивная коррупция и совместное участие в преступлении - активная коррупция.

То есть, она хотела за исполнение своих служебных обязанностей выдачи денежных средств для государственных институций, хотела пять процентов от суммы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Кабинет министров Украины одобрил подписание соглашения между правительствами Украины и Молдовы о совместном контроле лиц, транспортных средств, товаров и предметов в совместных пунктах пропуска через украинскую-молдавскую государственную границу.


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