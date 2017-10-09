Замминистра финансов Молдовы арестовали на 30 суток

Морарь рассказал, что Кэрэуш подозревается в активной и пассивной коррупции. За что ее арестовали на 30 суток.

Отмеается, что Кэрэуш совместно с двумя предпринимателями вошла в сговор, чтобы назначить по договоренности руководителя одной из государственных структур.

Она обвиняется в ряде совершивших преступлений, таких как пассивная коррупция и совместное участие в преступлении - активная коррупция.

То есть, она хотела за исполнение своих служебных обязанностей выдачи денежных средств для государственных институций, хотела пять процентов от суммы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Кабинет министров Украины одобрил подписание соглашения между правительствами Украины и Молдовы о совместном контроле лиц, транспортных средств, товаров и предметов в совместных пунктах пропуска через украинскую-молдавскую государственную границу.