Законопроект о сотрудничестве с Международным уголовным судом зарегистрирован в парламенте

Соответствующий законопроект №7179 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сотрудничества с Международным уголовным судом" в понедельник, 9 октября, внесен в парламент. Как сообщил заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов на своей странице в Facebook, Министерство юстиции разработали и уже зарегистрировало законопроект о сотрудничестве с Международным уголовным судом.

В нем, в частности, предлагается внести изменения в уголовное процессуальное законодательство для урегулирования сотрудничества с МКС уже сейчас. Украина сделала декларации о признании юрисдикции МУС, поэтому офис Прокурора может начать расследование и требовать предоставление доказательств или возможности осуществления процессуальных действий, - отметил замглавы Минюста.

Вместе с тем на данный момент текст проекта закона на сайте Верховной рады отсутствует. Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко предлагает создать межфракционное рабочую группу для подготовки законопроекта по антикоррупционному суду.