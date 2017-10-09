За сутки в зоне АТО потерь среди украинских военных нет

Боевики и наемные российские войска в воскресенье, 8 октября, увеличили количество обстрелов. Противник 26 раз открывал огонь по нашим позициям и при этом в основном они били из гранатомета и стрелкового оружия.

К счастью, потерь среди украинских военных нет. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, украинские военные в ответ вынуждены были 19 раз открывать огонь.

В частности, вечером на Донецком направлении из различных видов гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наемники били по нашим позициям возле Авдеевки, Песков, Майорска, Луганского, шахты Бутовка. Украинские военные подавили активность противника ответным огнем.

На Луганском направлении российско-оккупационные группировки четыре раза в течение нескольких часов открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, различных видов гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, а также у Трехизбенки и в районе Новоалександровки и Попасной.

На Приморском направлении интенсивность обстрелов вечером несколько уменьшилась, однако около восьми часов вечера боевики применяли автоматический гранатомет на подступах к Марьинке.

Напомним, в воскресенье, 8 октября 2017 года, российские наемные войска и подчиненные им боевики в очередной раз применяли тяжелое вооружение в зоне антитеррористической операции на Донбассе.