Волынские шахтеры заблокировали пункт "Ягодин"

Так, шахтеры приняли решение перекрыть автотрассу около поселка Рымачи, что в Любомльском районе. Таким способом горняки требуют выплатить им 4,5 миллиона гривен зарплаты, которую им задолжали за последние два месяца.

Про данную акцию протеста предупреждал ранее глава профсоюза горняков Украины М. Волынец. На данный момент примерно сто шахтеров находится на пешеходном переходе около пропускного пункта "Ягодин". Граждане ждут требуют встречи с главой Волынской ОГА – В. Гунчиком.

Как сообщал УРА-Информ, ранее львовские шахтеры в знак протеста хотели перекрыть трассу "Львов-Рава-Русская".