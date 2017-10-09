В Тунисе после участия в марафоне умер министр здравоохранения

Известно, что в Тунисе министр здравоохранения С. Чакер умер в результате сердечного приступа –после своего участия в недавнем благотворительном марафоне. Так, 56-летний министр внезапно упал, пробежав всего лишь 500 метров, и очень скоро скончался в военном госпитале. Такие данные распространило ВВС.

Известно, что данный марафон решили провести в приморском г. Набуль в воскресенье – восьмого октября, чтобы собрать денег для построения детской больницы. Чакера назначили министром в прошлом месяце.

Как сообщал УРА-Информ, мужчина умер во время марафона в Киеве восьмого октября.