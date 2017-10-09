08:15 09.10.2017 | Общество | Новости
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В Тихом океане произошло мощное землетрясение

В Тихом океане в ночь на понедельник, 9 октября, возле берегов островного государства Тонга произошло мощное землетрясение.

В Тихом океане произошло мощное землетрясение

Его магнитуда составила 5,6 балоов по шкале Рихтера. Как сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр, толчки зафиксированы около двух часов ночи.

Эпицентр землетрясения располагался в 238 километрах к северу от города Нукуалофа. Очаг находится на глубине десяти километров.

На данный момент информации о жертвах и разрушениях не поступало.

В центре также отметили, что угроза цунами не объявлялась.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Японские острова настигло землетрясение амплитудой в шесть баллов. Об этом передает геологическая служба США. Согласно информации американских геологов, подземные толчки стали расширяться с восточного побережья острова Хонсю, а затем достигли набережных городов и поселений Хоккайдо.


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