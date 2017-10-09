В Тихом океане произошло мощное землетрясение

В Тихом океане в ночь на понедельник, 9 октября, возле берегов островного государства Тонга произошло мощное землетрясение.
Его магнитуда составила 5,6 балоов по шкале Рихтера. Как сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр, толчки зафиксированы около двух часов ночи.
Эпицентр землетрясения располагался в 238 километрах к северу от города Нукуалофа. Очаг находится на глубине десяти километров.
На данный момент информации о жертвах и разрушениях не поступало.
В центре также отметили, что угроза цунами не объявлялась.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Японские острова настигло землетрясение амплитудой в шесть баллов. Об этом передает геологическая служба США. Согласно информации американских геологов, подземные толчки стали расширяться с восточного побережья острова Хонсю, а затем достигли набережных городов и поселений Хоккайдо.