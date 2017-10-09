В понедельник в центре Украины дожди, на остальной территории сухо

Так, на Западе будет преимущественно облачно, а в центральных областях – прогнозируют дожди с порывистым ветром.

Согласно данным Укргидрометцентра, во Львове, Ужгороде, Тернополе и Франковске солнце будет кое-где выглядывать из-за облаков, однако никаких осадков ждать не стоит. Ветер северо-западный, 7-12 метров на секунду. Температура воздуха в среднем составит 12-14 градусов тепла.

В Киеве сегодня будет дождить. Температура ночью составит 5-7 градусов тепла. Днем будет не больше 10-12 теплых градусов.

В западных областях утром местами дождь, днем осадков синоптики не обещают. Ночная температура воздуха составит 2-9 градусов со знаком плюс. Днем будет от 7 до 14 теплдых градусов.

На севере страны в понедельник дождь, местами сильный. Вместе с тем в Житомирской области существенных осадков не предвидится. Температура воздуха ночью составила 4-11 градусов тепла. Днем потеплеет до 8-13 градусов со знаком плюс.

В центральных областях сегодня дождь, ночью местами сильный, в Винницкой области и днем в Днепропетровской области существенных осадков не предвидится. Температура ночью составит 4-11 градусов тепла. Днем будет от 8 до 15 теплых градусов.

На востоке в понедельник без осадков. Температура ночью составит 6-12 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 14-19 градусов.

На юге Украины утром дождь, днем осадков синоптики не обещают. Температура ночью удержится в пределах 6-11 градусов тепла. Днем будет от 14 до 19 теплых градусов.

В Крыму сегодня утром дождь, днем без осадков. Ночная температура воздуха составит 6-11 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 14-19 градусов.