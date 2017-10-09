В Одесской области за взятку задержали прокурора и депутата облсовета

По данным силовиков, мужчины в июне-сентябре требовали деньги у директора предприятия за беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности по выращиванию зерновых культур.

Обоих задержали после получения всей суммы взятки.

Сейчас, проводятся первоочередные следственные действия, решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Правоохранители в Полтаве недавно разоблачили судью, который требовал взятку. Так, на взятке погорел судья районного суда города Полтава.