14:28 09.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одесской области за взятку задержали прокурора и депутата облсовета

На получении 40 тыс. долларов взятки в Одесской области задержали заместителя руководителя Измаильской местной прокуратуры и депутата. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В Одесской области за взятку задержали прокурора и депутата облсовета

По данным силовиков, мужчины в июне-сентябре требовали деньги у директора предприятия за беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности по выращиванию зерновых культур.

Обоих задержали после получения всей суммы взятки.

Сейчас, проводятся первоочередные следственные действия, решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Правоохранители в Полтаве недавно разоблачили судью, который требовал взятку. Так, на взятке погорел судья районного суда города Полтава. 


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