11:22 09.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В лесу около Калиновки обнаружили "свалку" боеприпасов

Около Калиновки, к примеру, в лесу около данного села обнаружили "свалки" с боеприпасами. 

В лесу около Калиновки обнаружили

Такие данные распространил спикер управления ГСЧС Виннитчины - Александр Кутовой – с помощью Facebook. Согласно его словам – в лесу около н.п. Калиновка есть немало подобных "свалок". Окрестности убирают от "грязи" сейчас 20 пиротехнических расчетов ГСЧС – отметил он.

При этом для населения вход в леса в зоне ЧС пока что запрещен. В процессе проведения работ по разминированию на данный момент изъято 1834 взрывоопасных предмета. Также обследовано на наличие опасных предметов уже 20 645 тысяч гектаров территории.

Как сообщал УРА-Информ, на складах боеприпасов н.п. Калиновка ранее фиксировали одиночную детонацию.


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