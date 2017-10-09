В лесу около Калиновки обнаружили "свалку" боеприпасов

Такие данные распространил спикер управления ГСЧС Виннитчины - Александр Кутовой – с помощью Facebook. Согласно его словам – в лесу около н.п. Калиновка есть немало подобных "свалок". Окрестности убирают от "грязи" сейчас 20 пиротехнических расчетов ГСЧС – отметил он.

При этом для населения вход в леса в зоне ЧС пока что запрещен. В процессе проведения работ по разминированию на данный момент изъято 1834 взрывоопасных предмета. Также обследовано на наличие опасных предметов уже 20 645 тысяч гектаров территории.

Как сообщал УРА-Информ, на складах боеприпасов н.п. Калиновка ранее фиксировали одиночную детонацию.