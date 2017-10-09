11:55 09.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Харькове в понедельник начнут топить

В Харькове и области в понедельник, 9 октября, начался отопительный сезон.

В Харькове в понедельник начнут топить

Сегодня городские власти начнут подключать к отоплению объекты социальной сети. Об этом на своей страничке в Facebook сообщила председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная.

По ее словам, в Харькове и области начнут с сегодняшнего дня отапливать учебные, медицинские и детские учреждения. При этом отопительный сезон в жилых домах начнется с 15 октября, - пообещала она, добавив, что сегодня подписала соответствующее распоряжение.

Глава ОГА также отметила, что технологический процесс подключения займет от двух до десяти дней. Чуть позже информация о начале отопительного сезона в Харькове появилась и на сайте Харьковского горсовета.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице с 9 октября стартовал отопительный сезон.

В основном отопление включили в объектах социальной сферы города, а именно – в детсадах, а также в больницах и школах.


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