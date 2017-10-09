В Карпатах самую высокую гору засыпало снегом - ФОТО

При этом снегом засыпало одну из самых высоких вершин украинских Карпат – гору Поп Иван. Как сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook, снегопад начался сегодня около полудня.

При этом юго-западный ветер достигал 7-8 метров на секунду, а температура воздуха составляла минус два градуса. По информации спасателей, видимость на горе достигает до 50 метров.

Накануне как сообщал УРА-Информ, в воскресенье в Украине прошел первый настоящий снегопад. Первой зима пришла в гости на Западную Украину.

Тут снег выпал в горных населенных пунктах Ивано-Франковской области, а также на границе Воловецкого района Закарпатской области и Сколовского Львовской области.

Также снег зафиксирован на популярном туристическом курорте Буковель.