В Карпатах самую высокую гору засыпало снегом - ФОТО

В понедельник, 9 октября, в Карпатах выпал снег.
При этом снегом засыпало одну из самых высоких вершин украинских Карпат – гору Поп Иван. Как сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook, снегопад начался сегодня около полудня.
При этом юго-западный ветер достигал 7-8 метров на секунду, а температура воздуха составляла минус два градуса. По информации спасателей, видимость на горе достигает до 50 метров.
Накануне как сообщал УРА-Информ, в воскресенье в Украине прошел первый настоящий снегопад. Первой зима пришла в гости на Западную Украину.
Тут снег выпал в горных населенных пунктах Ивано-Франковской области, а также на границе Воловецкого района Закарпатской области и Сколовского Львовской области.
Также снег зафиксирован на популярном туристическом курорте Буковель.