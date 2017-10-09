13:41 09.10.2017 | Общество | Новости
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В аэропортах Дубая будет первый в мире виртуальный паспортный контроль - ФОТО

На выставке Gitex Technology Week в Объединенных Арабских Эмиратах представили "умные" туннели, с помощью которых процедура прохождения паспортного контроля в аэропортах сократится до 15 секунд. Об этом сообщает местное издание gulfnews.com.

В аэропортах Дубая будет первый в мире виртуальный паспортный контроль - ФОТО

По информации ведомства, эта инновация позволит сделать еще один  шаг в сторону установления первых в мире полностью виртуальных таможенных границ.

"Умные тоннели – это будущее паспортного контроля", – отметили в директорате.

Примечательно, что первая в мире биометрическая система позволяет пассажирам просто пройти по туннелю, ничего не делая.

Даже не нужно показывать паспорт. В туннеле работает система распознавания лиц, которая выполняет процедуру прохождения контроля всего за 15 секунд.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в международном киевском аэропорту "Борисполь", пограничники задержали нарушителя. Мужчина пытался на корточках пролезть под стойками пограничного контроля. 


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