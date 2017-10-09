В аэропортах Дубая будет первый в мире виртуальный паспортный контроль - ФОТО

По информации ведомства, эта инновация позволит сделать еще один шаг в сторону установления первых в мире полностью виртуальных таможенных границ.

"Умные тоннели – это будущее паспортного контроля", – отметили в директорате.

Примечательно, что первая в мире биометрическая система позволяет пассажирам просто пройти по туннелю, ничего не делая.

Даже не нужно показывать паспорт. В туннеле работает система распознавания лиц, которая выполняет процедуру прохождения контроля всего за 15 секунд.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в международном киевском аэропорту "Борисполь", пограничники задержали нарушителя. Мужчина пытался на корточках пролезть под стойками пограничного контроля.