Установить конечный срок расследования убийства Шеремета пока трудно, - Луценко

Как только будет найдена хоть какая-то зацепка, прокуратура сообщит о результатах. Об этом в понедельник, 9 октября, на брифинге заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Вместе с тем, генпрокурор отметил, что следственная группа провела масштабный сбор информации. Зная тему, могу сказать, что было собрано материала на порядок больше чем в деле об убийстве Дениса Вороненкова. Однако, кроме информации иногда нужна еще оперативная удача. Здесь она была. Здесь очень помогло Главное управление разведки. Как только мы найдем элементарную зацепку, она приведет к раскрытию. Пока что следствие тяжело работает, - добавил Луценко.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева. Машина принадлежала руководителю интернет-издания "Украинская правда" Елене Притуле, однако ее самой в машине не было. Полиция квалифицировала взрыв авто с Шереметом как умышленное убийство.

Как сообщал УРА-Информ, полиция засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета. Соответствующее решение было принято 24 июля из соображений безопасности. Таким образом, из открытого доступа изъяли более 200 решений по делу об убийстве журналиста. Среди прочего, полиция засекретила решения о предоставлении правоохранителям информации о телефонных переговорах возможных фигурантов дела.