13:15 09.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина будет просить экстрадиции заказчика убийства Вороненкова

Украина будет обращаться к Российской Федерации и просить экстрадиции заказчика убийства Дениса Вороненкова.

Украина будет просить экстрадиции заказчика убийства Вороненкова

Это гражданин России Владимир Тюрина. Об этом в понедельник, 9 октября, в Киеве на брифинге заявил генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, Генеральная прокуратура будет обращаться по поводу экстрадиции. И уже после ответа мы будем принимать дальнейшие решения. Я не исключаю, что это будет международный розыск или заочное осуждение, - пояснил Луценко, добавив, что Тюрину уже сообщили о подозрении, будет проводиться следствие.

Кроме того, генпрокурор отметил, что все дело убийства Вороненкова будет рассматривать Шевченковский районный суд города Киева.

Напомним, по данным ГПУ, организатором убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова является российский "вор в законе" Владимир Тюрин.

В начале сентября генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что заказчик убийства Вороненкова находится на территории России.

Как сообщал УРА-Информ, 23 марта 2017 года около гостиницы "Премьер" в центре Киева расстреляли бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, который получил украинское гражданство.

Раненый охранник подстрелил напавшего. Убийцей оказался экс-боец батальона "Донбасс" Павел Паршов – он умер в больнице.


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