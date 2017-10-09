14:18 09.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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У жителя Львовщины изъяли арсенал боеприпасов

По факту выявления боеприпасов на Львовщине уже открыто уголовное производство.

У жителя Львовщины изъяли арсенал боеприпасов

Так, на Львовщине правоохранители выявили арсенал боеприпасов – у одного из местных жителей. Такие данные содержатся в сообщении пресс-службы ГУ Национальной полиции региона в Facebook. Известно, что правоохранители недавно нашли у жителя Пустомытовского района сразу три пистолета, а также и боеприпасы. Мужчина хранил все это в собственном жилом помещении.

Полицейские выехали по вызову - 58-летняя женщина рассказала о том, что ее 61-летний муж ее избивает и угрожает пистолетом.

Как сообщал УРА-Информ, житель Луганщины решил спрятать в доме своей бабушки боеприпасы.


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