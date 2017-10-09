22:54 09.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция Черновицкой области задержала председателя лесхоза региона - ФОТО

В Черновицкой области в понедельник, 9 октября, полиция задержала руководителя лесного и охотничьего хозяйства региона.

Полиция Черновицкой области задержала председателя лесхоза региона - ФОТО

Чиновник пытался дать взятку начальнику одного из управлений полиции. Как сообщает пресс-служба Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, правоохранители установили, что глава лесного и охотничьего хозяйства Буковины предложил полицейскому десять тысяч долларов в обмен на невмешательство правоохранительных органов в дела лесного областного ведомства.

Следователи установили, что к подкупу должностного лица полиции главный лесничий области привлек еще двух коллег из своей отрасли. Чиновник сообщил начальнику одного из управлений, что готов платить взятки в размере восьми тысяч евро ежемесячно.

Он был задержан во время передачи майору полиции первой части взятки в размере 4,2 тысячи евро и 2,3 тысяч долларов. Деньги он пытался передать в служебном кабинете правоохранителя.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Служба безопасности Украины на взятке задержала главного государственного исполнителя одного из отделов Государственной исполнительной службы в Виннице.


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