10:58 09.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Львовщине шесть человек попали в реанимацию с отравлением грибами

Во Львовской области в ночь на понедельник, 9 октября, в реанимацию местной больницы попали шесть человек.

На Львовщине шесть человек попали в реанимацию с отравлением грибами

Все они накануне ели грибы и отравились. Как сообщил сегодня утром журналистам исполняющий обязанности заведующего реанимационным отделением областной клинической больницы Орест Юрчук, среди пострадавших в тяжелом состоянии находятся подросток и его родители с Радеховского района.

Анализы родителей очень плохие, есть угроза жизни. Подросток сейчас находится в больнице на улице Днистерской, его состояние тяжелое, - рассказал врач, добавив, что в реанимации в тяжелом состоянии находятся еще двое жителей Радеховского и жительница Жидачевского района. Они также поступили с отравлением грибами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 15 сентября в реанимации Волынской областной больницы от отравления грибами умер 13-летний мальчик. Также в очень тяжелом состоянии еще четверо его двоюродных братьев и сестер. Все они накануне ели грибы.


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