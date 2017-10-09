15:17 09.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100175803:mysnichenko

На комбинате Ивано-Франковска выявили недостачу муки

Недостача муки на складах комбината в Ивано-Франковске составляет примерно 800 тонн.

На комбинате Ивано-Франковска выявили недостачу муки

Выяснилось, что работники предприятия "Аграрный фонд" в процессе плановой проверки на ГП "Ивано-Франковский комбинат хлебопродуктов" выявили серьезную недостачу муки, которая принадлежит фонду и которую хранили прямо на КХП. Такие данные есть в сообщении пресс-службы "Аграрного фонда".

Согласно предварительной оценке специалистов предприятия "Аграрный фонд", замечена немалая недостача муки на складах указанного комбината – примерно 800 тонн. Общая стоимость этой муки – пять миллионов гривен.

Как сообщал УРА-Информ, летом 2017 г. в Украине собрали рекордное количество ягод.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив