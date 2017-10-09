На комбинате Ивано-Франковска выявили недостачу муки

Выяснилось, что работники предприятия "Аграрный фонд" в процессе плановой проверки на ГП "Ивано-Франковский комбинат хлебопродуктов" выявили серьезную недостачу муки, которая принадлежит фонду и которую хранили прямо на КХП. Такие данные есть в сообщении пресс-службы "Аграрного фонда".

Согласно предварительной оценке специалистов предприятия "Аграрный фонд", замечена немалая недостача муки на складах указанного комбината – примерно 800 тонн. Общая стоимость этой муки – пять миллионов гривен.

Как сообщал УРА-Информ, летом 2017 г. в Украине собрали рекордное количество ягод.