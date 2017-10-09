На Киевщине провели День бойца территориальной обороны

Так, указанное мероприятие будут проводить в первую субботу октября каждого года. Такое мероприятие теперь будет проводиться согласно инициативе главы Киевской облгосадминистрации (ОГА) А. Горгана. В этот раз - седьмого октября 2017 г. - во всех районах, а также населенных пунктах областного значения Киевщины.

Начиная с 2017 г. подобное мероприятие пройдет в первую субботу октября. Такие данные передали в пресс-службе ОГА. Горган при этом рассчитывает, что и другие украинские области позаимствуют такую практику - чтобы опыт Киевщины превратился в базу для сотрудничества между обществом, ВСУ и местными властями.

Как сообщал УРА-Информ, ранее П. Порошенко поздравил украинских авиаторов с их профессиональным праздником.