На Хмельниччине откроют пункты приема токсичных отходов

Согласно информации сайта, городской совет принял такое решение в связи с участившимися случаями выброса жителями города токсичных отходов в неположенных для этого местах.

Пункты будут работать до 20 октября и будут принимать отходы для утилизации абсолютно бесплатно. Горожане смогут сдать отработанные энергосберегающие и люминесцентные лампы, ртутные термометры, батарейки и тому подобное.

На данный момент в Украине не существует специальных программ для утилизации опасных отходов. Этим занимаются специальные волонтерские, а также частные компании.

Ранее власти городка Обухов заключили контракт на утилизацию отходов с компанией "Тарком Экосервис".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Львовская областная рада во время внеочередной сессии утвердил программу мер по налаживанию системы обращения с твердыми бытовыми отходами во Львове.