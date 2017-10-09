16:21 09.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Хмельниччине откроют пункты приема токсичных отходов

В Хмельницком с 17 октября начнут работу пункты приема опасных отходов. Об этом передает сайт Хмельницкого горсовета.

На Хмельниччине откроют пункты приема токсичных отходов

Согласно информации сайта, городской совет принял такое решение в связи с участившимися случаями выброса жителями города токсичных отходов в неположенных для этого местах.

Пункты будут работать до 20 октября и будут принимать отходы для утилизации абсолютно бесплатно. Горожане смогут сдать отработанные энергосберегающие и люминесцентные лампы, ртутные термометры, батарейки и тому подобное.

На данный момент в Украине не существует специальных программ для утилизации опасных отходов. Этим занимаются специальные волонтерские, а также частные компании.

Ранее власти городка Обухов заключили контракт на утилизацию отходов с компанией "Тарком Экосервис".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Львовская областная рада во время внеочередной сессии утвердил программу мер по налаживанию системы обращения с твердыми бытовыми отходами во Львове.


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