15:51 09.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Херсонщине замечена вспышка АЧС

Новая вспышка АЧС замечена в Херсонской области. 

На Херсонщине замечена вспышка АЧС

Про это речь идет в сообщении пресс-службы украинской Госпродпотребслужбы. Согласно данным - ветеринары зафиксировали недавно гибель зараженных свиней в хозяйстве, расположенном в пгт Великая Александровка.

В процессе же исследования отобранных проб материала в научно-исследовательском институте вскоре был установлен диагноз - африканская чума свиней – сказано в сообщении. Также говорится, что на данный момент специалисты принимают все меры, чтобы локализовать АЧС, а также предотвратить распространение болезни.

Как сообщал УРА-Информ, новая вспышка АЧС в сентябре была замечена на Ровенщине.


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