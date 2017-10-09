На Херсонщине замечена вспышка АЧС

Про это речь идет в сообщении пресс-службы украинской Госпродпотребслужбы. Согласно данным - ветеринары зафиксировали недавно гибель зараженных свиней в хозяйстве, расположенном в пгт Великая Александровка.

В процессе же исследования отобранных проб материала в научно-исследовательском институте вскоре был установлен диагноз - африканская чума свиней – сказано в сообщении. Также говорится, что на данный момент специалисты принимают все меры, чтобы локализовать АЧС, а также предотвратить распространение болезни.

Как сообщал УРА-Информ, новая вспышка АЧС в сентябре была замечена на Ровенщине.