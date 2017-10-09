На Черкасчине в колодце обнаружили ртуть

Так, ртуть недавно в колодце увидели местные жители. Такие данные распространил глава Боровиковского сельсовета – А. Красюк. Согласно его словам – ртуть обнаружил местный житель недавно – в поселке Юрковое. И мужчина не понимает, как ртуть могла попасть в колодец.

Красюк отметил, что пока ртуть – в контейнерах, так как данное вещество собрали работники ГСЧС. Затем в селе ждут скорого приезда работников фирмы, которая занимается этой проблемой. Эти люди должны будут забрать ртуть из села.

Как сообщал УРА-Информ, на Донетчине ранее ртуть пытались продать правоохранителям.