15:31 09.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Черкасчине в колодце обнаружили ртуть

В с. Юрковое, что на Черкасчине, в одном из колодцев была выявлена ртуть.

На Черкасчине в колодце обнаружили ртуть

Так, ртуть недавно в колодце увидели местные жители. Такие данные распространил глава Боровиковского сельсовета – А. Красюк. Согласно его словам – ртуть обнаружил местный житель недавно – в поселке Юрковое. И мужчина не понимает, как ртуть могла попасть в колодец.

Красюк отметил, что пока ртуть – в контейнерах, так как данное вещество собрали работники ГСЧС. Затем в селе ждут скорого приезда работников фирмы, которая занимается этой проблемой. Эти люди должны будут забрать ртуть из села.

Как сообщал УРА-Информ, на Донетчине ранее ртуть пытались продать правоохранителям.


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