Луценко опроверг обвинения Минфина в несвоевременном финансировании Минобороны

Генеральная прокуратура Украины установила, что Министерство финансов Украины вовремя финансировало все запросы Министерства обороны Украины.
Об этом на брифинге заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По словам главы правительства, опровергаются все сомнения относительно своевременного выделения финансов Минфином.
Примечательно, что Минфин выделял все ресурсы на запросы Минобороны в то время и в тех объемах в каком заказывало Минобороны.
Напоследок, он добавил что на протяжении 2017 года в Минфин не поступало официальных запросов относительно увеличения финансирования этой программы.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в сообщении пресс-служб Минфина говорится, что украинское правительство наконец-то объявило о финальных параметрах своего первого самостоятельного выпуска еврооблигаций с 2014 года. Таким образом, будут выпущены облигации внешнего государственного займа на сумму три млрд долларов.