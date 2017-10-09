13:58 09.10.2017 | Общество | Новости
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Иран угрожает США сокрушительным ответом за непризнание их организации "КСИР"

Вашингтон получит "сокрушительный" ответ, если признает иранское военно-политическое формирование "Корпус стражей Исламской революции" террористической организацией. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Ирана.

Иран угрожает США сокрушительным ответом за непризнание их организации

По словам пресс-секретаря иностранных дел Ирана, большая надежда на то, что Соединенные Штаты не сделают эту стратегическую ошибку.

В случае, если Вашингтон пойдет на этот шаг, во внешнеполитическом ведомстве Ирана обещают "твердый, решительный и сокрушительный" ответ.

Накануне командующий "Корпуса стражей Исламской революции" Мохаммад-Али Джаафари заявил, что в случае признания Вашингтоном этой структуры террористической организацией Иран приравняет военных США во всем мире.

Прежде всего на Ближнем Востоке, с боевиками террористической группировки "Исламское государство".

Подразделение "Корпуса стражей Исламской революции", ответственный за осуществление операций за рубежом, уже является фигурантом списка террористических организаций в США, однако формирование вообще к нему не внесено.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Ирана Хасан Рухани высказался о возможности продолжения разработки баллистических ракет.Иран вновь продолжит усиливать свою программу разработки ракет в целях сдерживания стран-соседей с ядерным потенциалом в регионе.


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