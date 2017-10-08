02:00 08.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одессе из тубдиспансера сбежал арестант СИЗО

В Одессе из тубдиспансера сбежал заключенный СИЗО. 

В Одессе из тубдиспансера сбежал арестант СИЗО

Данные про это распространили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции Одесского региона. Согласно этим данным – этот индицент зафиксирован шестого октября - во второй половине дня.

Мужчина-заключенный 1988 г.р., который согласно решению суда был помещен под стражу, сбежал из тубдиспансера, что на ул. Ядова, где он ранее проходил лечение - уточнили в полиции. На данный момент этого злоумышленника, жителя Одесчины, который уже ранее также отбывал наказание в МЛС за разные преступления, разыскивают правоохранители.

Как сообщал УРА-Информ, в СИЗО в н.п. Кропивницкий умер подозреваемый в совершении изнасилования.


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