01:00 08.10.2017 | Общество | Новости
100175673:mysnichenko

В Беларуси стартовали курсы украинского языка

В Минске начали проводить курсы украинского язика – на бесплатной основе.

В Беларуси стартовали курсы украинского языка

Курсы украинского проводятся при содействии посольства Украины. Такие данные распространили посольстве Украины в Беларуси. Согласно данным – в н.п. Минск на основе деятельности Общества белорусского языка шестого октября 2017 г. стартовали бесплатные курсы украинского язика - отметили в посольстве.

Представители посольства также добавили, что Посол Украины И. Кизим уже ранее поздравил всех с началом занятий, а также пожелал людям успехов в изучении украинского языка.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Венгрия заявляла о том, что намерена блокировать сближение ЕС и Украины – по причине принятия закона об образовании.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив