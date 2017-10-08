В Беларуси стартовали курсы украинского языка

Курсы украинского проводятся при содействии посольства Украины. Такие данные распространили посольстве Украины в Беларуси. Согласно данным – в н.п. Минск на основе деятельности Общества белорусского языка шестого октября 2017 г. стартовали бесплатные курсы украинского язика - отметили в посольстве.

Представители посольства также добавили, что Посол Украины И. Кизим уже ранее поздравил всех с началом занятий, а также пожелал людям успехов в изучении украинского языка.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Венгрия заявляла о том, что намерена блокировать сближение ЕС и Украины – по причине принятия закона об образовании.